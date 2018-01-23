Программа реновации стартует с заселения первого дома в феврале

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Государственная программа реновации стартует в феврале. Первые дома смогут принять новых жителей уже в следующем месяце. Информацию обнародовал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

Стало известно, что первые дома смогут быть заселены новыми жильцами в феврале. Это произойдет в рамках реализации программы реновации. Так, уже построены 14 домов, площадь которых равна 130,1 тыс. м ². На данный момент проводятся заверщающие этапы работ: внутренняя отделка помещений. Информацию о ходе работ на объектах предоставил Андрей Бочкарёв.

Ранее сообщалось, что в госпрограмме принимают участие 236 площадок на 3 млн м². Плотность застройки будет равна 25 тыс. на 1 гектар. Также, мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги прошлого года для столицы, назвал проект переселения людей по государственной программе одним из главных событий.