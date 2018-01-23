VistaNews.ru


Программа реновации стартует с заселения первого дома в феврале

Сегодня, 13:38

Государственная программа реновации стартует в феврале. Первые дома смогут принять новых жителей уже в следующем месяце. Информацию обнародовал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

Стало известно, что первые дома смогут быть заселены новыми жильцами в феврале. Это произойдет в рамках реализации программы реновации. Так, уже построены 14 домов, площадь которых равна 130,1 тыс. м ². На данный момент проводятся заверщающие этапы работ: внутренняя отделка помещений. Информацию о ходе работ на объектах предоставил Андрей Бочкарёв.

Ранее сообщалось, что в госпрограмме принимают участие 236 площадок на 3 млн м². Плотность застройки будет равна 25 тыс. на 1 гектар. Также, мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги прошлого года для столицы, назвал проект переселения людей по государственной программе одним из главных событий.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.