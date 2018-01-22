Сахалин вошел в тройку регионов РФ с самым дорогим жильем

Вчера, 19:58

Жильё на Сахалине стало в РФ одним из самых дорогих. Данный регион вошёл в тройку тех, у которых данный показатель наиболее велик.

Дороже жильё лишь в Москве и Петербурге. На фоне того, что в целом по стране стоимость квадратного метра, в среднем, подешевела на 470 рублей, показатели Сахалина существенно возросли. Там рост этого показателя составил в прошлом году 1861 рубль.

В настоящее время квадратный метр жилья на территории этого единственного в РФ островного региона составляет, в средних значениях, 59388 рублей.

Региональные риэлтеры сообщают, «однушку» реально приобрести на Сахалине по стоимости от 3300 тыс. рублей. Если в наличии неплохая планировка и качественный ремонт, а также удачное месторасположение, стоимость может вырасти и до 5600 тысяч.

В Троицком, находящемся невдалеке от островной столицы, стоимость однокомнатного жилья аналогична.

Если кто либо пожелает приобрести на Сахалине двухкомнатную квартиру, придётся заплатить больше. Разброс цен на них составляет от 4 и до, почти, 9 млн рублей.

Отмечается, самая низкая цена подобной покупки была зафиксирована в Корсакове. Там «двушка» была куплена за 2650 тыс. рублей, но это, скорее, исключение. Стоимость трёхкомнатных квартир может превысить на Сахалине 15 миллионов.