Очередной проблемный многоэтажный дом сдали в эксплуатацию в Ростове

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В Ростове-на-Дону сдали в эксплуатацию очередной проблемный многоэтажный дом. Быстрому заселению 168 семьями поспособствовали субсидии из облбюджета. За 2017 год три проблемных дома стали жилыми.

Стало известно о завершении мероприятий по вводу дома в эксплуатацию проблемного дома на проспекте Королева, 28/1. Так, после получения денежных средств в рамках закона «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области» многоквартирный дом сдан в эксплуатацию. Теперь 168 семей уже обустраивают свои квартиры в доме. Известно, что в прошлом году удалось разобраться с введением в эксплуатацию трех домов Ростова.

Информацию о завершении работ предоставили на сайте мэрии города.

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