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Эксперты озвучили сумму продаж всех столичных элитных новостроек за 2017 год

Сегодня, 13:58

Эксперты озвучили сумму продаж всех столичных элитных новостроек за 2017 года. Общая сумма составила 45 миллиардов рублей.

В сообщении указано, что всего в Москве было продано 520 объектов элитного жилья в новостройках. Этот показатель на 8% выше, чем в 2016 году. Отмечается, что около трети всех сделок состоялась ещё на стадии строительства. В 2017 году средняя стоимость элитной квартиры составила 87,4 миллионов рублей. Большая часть покупок (54%) пришлась на апартаменты, общая площадь которых составляет 150 метров квадратных с ценой от 1 миллиона долларов. Большая часть жилья находится в Хамовниках, Замоскворечье и Якиманке. Лучшими проектами признали «Жизнь на Плющихе», «Садовые кварталы», Grand Deluxe и Bunin. Общий объём сделок и выручка девелоперов увеличилась на треть.

Отмечается, что средняя стоимость одного квадратного метра в таких новостройках в среднем составляла порядка 740 миллионов рублей. В текущем году цена уже увеличилась на 1%.


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