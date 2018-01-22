Цены на квартиры в новостройках и домах 100-летней давности сравнялись

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Аналитики из портала по выбору недвижимости проанализировали ценовую политику в вопросе приобретения жилья в России. По результатам данных оказалось, что цены на квартиры в новостройках и старых домах сравнялись. Примечательно, что за год квадрат в домах, построенных до 1941 года, подорожал на 2 тыс. рублей.

Аналитический отдел портала по выбору недвижимости сообщает об изменениях на рынке купле-продаж квартир. Проводя мониторинг изменения цен на жилищную площадь было доказано, что в период 2017 года дома, построенные до 1941 года, прибавили в цене в среднем на 2 тыс. рублей за 1 м². Теперь на рынке недвижимости наблюдается уравнение цены на новостройки и старые дома.

Такая тенденция отслеживается в Екатеринбурге, Красноярске и др. Известно, что цена 1 м² построенного до 1941 года равна 68,7 тыс. рублей. А объект в целом можно приобрести за 4,5 млн рублей.

К слову, Центральный банк России рассказал о ситуации на валютном рынке.