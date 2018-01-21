Украинец продает Верховную Раду в OLX

Вчера, 23:18

На украинском сайте OLX появилось объявление о продаже Верховной Рады. "Шутник" решил не перегибать палку с ценой, поэтому попросил скромную плату, всего в 10 тысяч гривен.

Украинец опубликовал в интернете объявление о продаже ВР за 10 тысяч гривен, что равно 19,5 тысячи рублей. Автор написал в описании, что продает Верховную Раду со всем её содержимым, довольно недорого, так как нет больше надобности. Он отметил, что брал ее для себя, но теперь очень дорого содержать это все. Кроме того, согласен обменять на домик у моря с гражданством. К этому объявлению также прикреплено фото самого здания украинской ВР.

На данный момент это уже увидели 6 тысяч человек, автором является Иван Артеменко, который зарегистрирован на сайте с 2016 года, однако имя и фамилия, скорее всего, вымышленные.