В марте жители Пензы сами выберут территории для благоустройства

Сегодня, 15:16

В марте месяце местные житель Пензы самостоятельно выберут территории для активного благоустройства. Ситуацию прокомментировал Юрий Ильин, замглавы мэрии.

По словам Юрия Ильина, в списке объектов Пензы, которые попали под процедуру реконструкции, вошли набережная Суры, территория детсада №96, площади Ленина и Соборная. Горожане самостоятельно составили перечень объектов, которые войдут в программу под названием «Формирование современной городской среды».

В субботу, 20 января, прошло выездное совещание, на которое пригласили Олега Денисова, Лидию Белякову, Надежду Москвитину и Евгения Гусейнова, являющиеся главами районных администраций. Также прибыли Андрей Гришин, глава пензенского УЖКХ, Константин Кузнецов, директор «Рекламной службы», и Сергей Петров, знаменитый главный художник в городе.