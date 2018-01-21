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Россиянам всё чаще не хватает денег на покупку жилья

Сегодня, 14:08

Россияне всё реже могут себе позволить 100-процентную оплату недвижимости, о чём свидетельствуют статистические показатели, представленные различными девелоперами. В последние годы, люди всё чаще пользуются ипотечными предложениями.

Доля сделок на приобретение жилья в Москве с использованием кредитования физлиц в различных компаниях составляет от 25% до 90%. Подобный тренд спровоцировал настоящий ипотечный бунт, который подхватили отечественные банки, снизившие ставки в среднем с 12,23% до 9,8%. В итоге совокупный объем займов на приобретение жилья в 2017 году превысил отметку в 1 трлн рублей.

Также эксперты обращают внимание на рост популярности ипотеки среди аудитории премиум-сегмента. Чаще всего её представители имеют достаточно средств, для единовременной выплаты всей стоимости недвижимости, однако, видя преимущества кредитного расчёта, предпочитают вкладывать лишь часть денег в покупку, направляя освободившиеся активы в другие перспективные проекты.


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