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Аналитики обнародовали годовой прогноз по рынку недвижимости Петербурга

Сегодня, 13:34

Специалисты компании NAI Becar дали свой прогноз на грядущий год относительно рынка недвижимости в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, рост ожидается в офисной, торговой и жилищной сферах.

Аналитики утверждают, что в ближайшие 12 месяцев в городе появится порядка 230 тысяч квадратных метров офисной недвижимости, большая часть из которых придётся на новый комплекс «Газпрома» «Лахта-Центр». Также на уровне 60 тысяч кв.м. ожидается ввод новых торговых площадей и открытие двух-трёх отелей. Рост арендных ставок, по мнению экспертов, составит по итогам года порядка 3-6%, а цены на рынке апартаментов вырастут на 4-5%.

Ранее специалисты провели анализ стоимости жилья в 2018 году. По мнению аналитиков, факторов для резкого скачка цен на рынке пока нет.


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