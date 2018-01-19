Самое дешевое жилье в Москве стоит как три квартиры в Крыму

Вчера, 20:36

В Москве существенно стала дорогостоящей недвижимость. Желающим купить наименее дорогую квартиру в мегаполисе придется выложить сумму равноценную стоимости трех квартир в Крыму.

Специалисты одного из информационных агентств сообщили, что самое недорогое жилье в Москве по цене обойдется не менее 3,6 миллионов рублей. За такую сумму можно купить три квартиры в Крыму в приличном районе. Высокая стоимость недвижимости в столице России обусловлена большим спросом среди покупателей. Ведь в Москве жить престижно для многих.

К тому же, Москва имеет большое будущее в сфере развития инфраструктуры, поэтому очень привлекательна для инвесторов, которые готовы вкладывать свои деньги в бизнес будущего. Обвал цен на недвижимость в Крыму мотивирован недавними событиями. Желающие имеют уникальную возможность стать владельцами квартир и домов в самых элитным районах полуострова, не израсходовав деньги.