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«Сбербанк» считает 2018 год рекордным по спросу на жилье и ипотеке

Сегодня, 13:55

Герман Греф, возглавляющий «Сбербанк», оценил текущий год как рекордный, опираясь на данные спроса на жилье и ипотеки. Свое мнение глава крупнейшего отечественного банка высказал премьеру РФ Дмитрию Медведеву.

«Сбербанк» приступил к активному изучению вопроса субсидирования ипотеки для семей. Ранее с данной инициативой выступило государство, а теперь Греф намерен составить прогноз по объему такого ипотечного кредитования. Во время деловой встречи с Медведевым, глава крупнейшего отечественного банка назвал текущий год рекордным по спросу на жилье и ипотеке.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился принять акты, способствующие субсидированию процентной ставки по ипотечным кредитам с первых чисел января для семей, имеющих 2 или 3 ребенка.


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  • Алексей
    Сегодня, 15:53

    Хорошо, что государство наконец начало поддерживать многодетные семьи и делать для них специальные условия хотя бы по ипотеке. Некоторые живут в очень скромных условиях..  и расширение жилплощади для них будет только в радость)

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