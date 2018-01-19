«Сбербанк» считает 2018 год рекордным по спросу на жилье и ипотеке

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Герман Греф, возглавляющий «Сбербанк», оценил текущий год как рекордный, опираясь на данные спроса на жилье и ипотеки. Свое мнение глава крупнейшего отечественного банка высказал премьеру РФ Дмитрию Медведеву.

«Сбербанк» приступил к активному изучению вопроса субсидирования ипотеки для семей. Ранее с данной инициативой выступило государство, а теперь Греф намерен составить прогноз по объему такого ипотечного кредитования. Во время деловой встречи с Медведевым, глава крупнейшего отечественного банка назвал текущий год рекордным по спросу на жилье и ипотеке.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился принять акты, способствующие субсидированию процентной ставки по ипотечным кредитам с первых чисел января для семей, имеющих 2 или 3 ребенка.