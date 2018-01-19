Госдуме предложат освободить молодые семьи от налога на недвижимость

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Освободить молодые семьи от уплаты налога на недвижимость предлагают представители Межрегиональной правозащитной организации «Коллективная защита». Общественники уже подготовили соответствующее обращение в Госдуму.

Авторы инициативы считают, что новые льготы стимулируют демографический рост в стране. Своё мнение они обосновывают тем, что именно в молодых семьях часто рождаются дети. При этом финансовый фактор в большинстве случаев влияет ключевую роль в желании завести ребёнка. Введение налоговых льгот позволит сохранить семейные бюджеты и увеличить вероятность повышения рождаемости.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что налоговая амнистия затронет 20 млн граждан. Речь идёт о списании просроченной налоговой задолженности и освобождении от уплаты налога на землю. Соответствующий указ недавно подписал президент России Владимир Путин.