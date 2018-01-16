В семи регионах России началось расселение аварийного жилья

Вчера, 20:09

В семи регионах России началось активное расселение аварийного жилья. Об этом журналистам рассказали представители Министерства строительства РФ.

Согласно заявлению строительного ведомства, в семи российских регионах началось активное расселение аварийного жилья, получившим такую классификацию после проверок 1 января 2012 года. В списке областей Московская, Ростовская, Магаданская, Калининградская, а также Ингушетия, Петербург и Ненецкий автономный округ.

В рамках этих мероприятий расселили около 9,5 тысяч граждан из 150 тысяч квадратных метров. 97,5% домов не имеют претензий, в остальных зданиях все поправят до конца текущего года. Общий процент выполнения задачи на конец февраля будет равен 99% (шесть регионов), как обещают ответственные структуры. Заявление прозвучало после совещания с Владимиром Путиным.