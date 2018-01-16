VistaNews.ru


В семи регионах России началось расселение аварийного жилья

Вчера, 20:09

В семи регионах России началось активное расселение аварийного жилья. Об этом журналистам рассказали представители Министерства строительства РФ.

Согласно заявлению строительного ведомства, в семи российских регионах началось активное расселение аварийного жилья, получившим такую классификацию после проверок 1 января 2012 года. В списке областей Московская, Ростовская, Магаданская, Калининградская, а также Ингушетия, Петербург и Ненецкий автономный округ.

В рамках этих мероприятий расселили около 9,5 тысяч граждан из 150 тысяч квадратных метров. 97,5% домов не имеют претензий, в остальных зданиях все поправят до конца текущего года. Общий процент выполнения задачи на конец февраля будет равен 99% (шесть регионов), как обещают ответственные структуры. Заявление прозвучало после совещания с Владимиром Путиным.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.