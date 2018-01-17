Airbnb решился на функцию оплаты жилья в рассрочку

Сегодня, 01:45

Успешное детище американских первопроходцев в современном туристическом бизнесе Брайана Чески и Эштона Кутчера онлайн-сервис Airbnb, получило логическое развитие, связанное с приходом на рынок арендуемого жилья последователей революционной идее. Теперь арендаторам позволена рассрочка.

При этом были учтены многочисленные пожелания, а также обоснованные жалобы арендаторов, которые не всегда уверены в сроках своего пребывания в той или иной стране. По новым правилам, которые будут размещены на официальном сайте, клиенты смогут внести предоплату за бронирование недвижимости в размере половины общей стоимости. Далее, за день до въезда, вносится второй транш в общую стоимость аренды.

Таким образом, хозяева недвижимости в любом случае не окажутся в накладе, зная, что гости готовы въехать в комнаты при отсутствии форс-мажорных обстоятельств. С другой стороны, и туристы могут быть уверены в гарантированном приеме их в любое время суток. На вопрос специалистов, почему подобная формула не была применена ранее, в Airbnb не ответили.