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В Москве на продажу выставлен особняк посольства Австралии

Сегодня, 13:43

В Москве решили продать особняк австралийского посольства. Само здание стоит на переулке Подколокольном. В пресс-службе компании Kalinka Group, которая занимается продажей объекта, сообщают, что его цена составила 12,18 миллионов долларов.

Кроме этого, в Kalinka Group добавили, что диппредставительство будет арендовать всё здание до 2022 года. Цена одного квадратного метра здания составила 7 тысяч долларов, его доходность 9%, а срок окупаемости в районе 11 лет.

Екатерина Румянцева, работающая на должности председателя совета директоров Kalinka Group, уточняет, что обычно срок окупаемости для офисных особняков в данном участке Москвы составляет около 13-15 лет. При этом их продают с короткими арендными договорами, то есть не больше 11 лет. В здании австралийского посольства арендный договор продлится ещё минимум как на четыре года. Стоимость месячной арендной ставки составляет 36 500 рублей за 1 квадратный метр. По словам Румянцевой, в российской столице предложений бизнеса по аренде, которое имеет такое соотношение цены-качества, попросту нет.

Данный особняк стоит неподалёку парка «Зарядье» и Кремля. Общая площадь дома – 1740 кв. м., а общая территория -775 кв. м.


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