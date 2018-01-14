Мэр Красноярска отправил на доработку четыре проекта по застройке города

Вчера, 20:20

Мэр города Красноярск Сергей Еремин отклонил и отправил на доработку четыре проекта. Данные проекты касались развития и застройки в Центральном и Удачном районах. Также без внимания не остались северо-восточная и северо-западная части Красноярска.

Глава города заявил о том, что готов принять переработанные, переделанные, заново проанализированные проекты по застройке города. Жителям "Солнечного" обещали построить новые детские сады, школы, жилые дома, также пару медицинских центров.

Мэр дал разработчикам не больше чем 6 месяцев на обработку и создание новых проектов.

Немало важным фактом является тот пункт, что глава города попросил в первую очередь специалистов обратить внимание на мнение жителей города.