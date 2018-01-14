Составлен рейтинг пяти самых дешевых районов Санкт-Петербурга

Вчера, 19:53

По решению правительства РФ, компания «М16-Недвижимость» составила рейтинг пяти самых дешевых районов Санкт-Петербурга, в которых в 2018 году можно приобрести «трёшку».

По мнению специалистов компании Вячеслава Малафаева, пятое место занял Приморский район, где трёхкомнатную квартиру в кирпично модульном доме можно приобрести за 6,4 млн рублей. Четвертую позицию присудили квартирам в Московском районе. Чтобы приобрести квартиру в 49 квадратов необходимо иметь 5,7 млн рублей. На третьем месте Красногвардейский район, «трёшка» на 47 кв. обойдется в 5,4 млн рублей. Второе место – Красносельский район, в котором квартира площадью в 64 квадрата стоит 5,2 млн рублей. И лидер рейтинга – Приморский район с квартирами, стоимостью 4,6 млн. рублей.

В Смольном провели подсчеты, по результатам которого известно, что на приобретение трёхкомнатной квартиры в Петербурге придется копить почти 7 лет. При этом аналитики подметили, что средний доход на каждого из членов семьи должен составляет 41,5 млн рублей в год.