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Во Франции можно купить замок, где скончался Ричард Львиное Сердце

Сегодня, 03:15

Замок Шалю-Шаброль, расположенный во Франции, в котором скончался легендарный английский король Ричард 1, известный как Львиное Сердце, владельцы выставили на продажу.

 Несмотря на то, что замку нужна основательная реставрация, собственники рассчитывают получить за эту недвижимость около 1 млн евро. Строение, состоящее из пятнадцати комнат и подвала, общей площадью более 600 кв.м., можно использовать и как жилье, и как туристический центр. Муниципалитет Шалю рассчитывает, что новые собственники будут содействовать развитию туризма в их городе.

Ричард 1 ушел из жизни из-за заражения крови, полученного вследствие ранения после продолжительной осады замка в 1199 году.


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