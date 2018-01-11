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В Ростове самую дорогую квартиру в новостройке продают за 45 млн рублей

Вчера, 17:39

В Ростове-на-Дону эксперты по недвижимости провели исследование, в результате которого был определен диапазон цен на жилье в строящихся домах. Оказалось, что самая дорогая квартира в элитном комплексе стоит 45 миллионов рублей.

Для чистоты эксперимента аналитики выбирали новостройки, находящиеся на стадии завершения работ и еще не прошедшие техническую экспертизу. Ожидаемо в первой десятке самых дорогих квадратных метров оказались жилые комплексы с уже развитой инфраструктурой. Итак, самая дорогостоящая квартира может быть продана за 45 миллионов рублей и находится она в ЖК под названием «Белый Ангел». Площадь этого жилья составляет 322 квадратных метров. Комплекс находится неподалеку от городской рекреационной зоны.

Несмотря на то, что жилой комплекс «На Береговой» расположен в той же зоне, что и «Ангел», аналитики поставили его только на шестое место. Здесь квартира в 112 квадратных метров обойдется покупателю «всего» в 8 миллионов 640 тысяч рублей. На последнем месте рейтинга оказался ЖК «Возрождение», где 96 «квадратов» продадут за 7 миллионов 200 тысяч рублей.


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