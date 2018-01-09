Знаменитый лофт Лошагина в Екатеринбурге продают за 41 млн

Вчера, 23:30

Печально-известный лофт 32-летнего Лошагина, который сейчас отбывает срок за убийство жены, в Екатеринбурге продают за 41 млн рублей. Объявления о продаже размещены на различных площадках по торговле недвижимостью.

С 2016 года арендатором жилья была Лина Филатова, но договор с ней решили не продлевать. Фотограф Николай Дугинов, который был арендатором известного лофта на улице Белинского, хотел завладеть им с 2017 года.

Следствие считает, что именно в своём лофте Дмитрий Лошагин совершил убийство собственной супруги, Юлии Прокопьевой.