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Знаменитый лофт Лошагина в Екатеринбурге продают за 41 млн

Вчера, 23:30

Печально-известный лофт 32-летнего Лошагина, который сейчас отбывает срок за убийство жены, в Екатеринбурге продают за 41 млн рублей. Объявления о продаже размещены на различных площадках по торговле недвижимостью.

С 2016 года арендатором жилья была Лина Филатова, но договор с ней решили не продлевать. Фотограф Николай Дугинов, который был арендатором известного лофта на улице Белинского, хотел завладеть им с 2017 года.

Следствие считает, что именно в своём лофте Дмитрий Лошагин совершил убийство собственной супруги, Юлии Прокопьевой.


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