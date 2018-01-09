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За МКАД апартаменты продаются за 2 миллиона рублей

Вчера, 18:18

За МКАД апартаменты продаются за 2 миллиона рублей. При этом, проекты находятся лишь в двух районах в Новой Москве.

Аналитики сегмента недвижимости составили карту стоимости жилья в Москве и Подмосковье. Эксперты из «НДВ-Недвижимости» заявили, что стоимость апартаментов за МКАД составляет порядка 2 миллионов рублей. Отмечается, что такие объявления являются редкостью, и находятся лишь в двух районах. Они расположились в СЗО и СО, и небольшая часть на территории Новой Москвы. Основные апартаменты представляют из себя жильё комфорт-класса, реже встречаются проекты бизнес-класса.

Ранее эксперты составили прогноз стоимости жилья в России на 2018-й год.


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