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Администрация Москвы решила снизить преступность в городе реновацией

Сегодня, 11:44

Источники в администрации Москвы сообщили СМИ о намерении правительства снизить уровень преступности в городе посредством реновационной программы. Департамент строительства в скором времени снесет 5-этажки, лидировавшие по количеству совершаемых в них уголовных правонарушений.

Частые преступления в хрущевках администрация Москвы объяснила несколькими факторами. Низкие цены на квартиру в 5-этажках способствуют заселению данных зданий представителями низкого социального статуса, среди которых пьяницы, наркоманы и уголовники. Как итог, в хрущевках с неблагоприятным контингентом часто происходят бытовые преступления. Дабы снизить уровень преступности в Москве, мэрия планирует снести лидирующие по количеству совершенных в них правонарушений 5-этажки в рамках реновационной программы.

Отметим, с февраля текущего года москвичи начнут переезжать в новые квартиры. К данному сроку полностью готовыми к эксплуатации станут около 1 миллиона квадратных метров жилья.


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