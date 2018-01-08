В Красноярске продают котлован будущего бизнес-центра за 100 млн

Вчера, 21:27

В Красноярске пытаются продать котлован под будущий торговый центр по цене 100 млн. Рядом с местом застройки находится 4-звездочный отель Hilton Garden Inn.

Самой обсуждаемой темой в социальной сети по Красноярску стало известие о продаже котлована на улице Взлетной. Власти города решили продать будущий участок, который изначально предназначался для начала строительных работ и создания бизнес-центра. На месте площадки в настоящее время вырыт лишь котлован и завезены сваи. Стартовая цена такого проекта составляет 100 миллионов. Жители Красноярска рассказали, что на строительном участке нарисован будущий бизнес-центр с шикарными парковками, парками и аллеями. Эта высотка действительно смотрится очень внушительно, особенно на фоне рядом расположенного 4-звездочного отеля Hilton Garden Inn. причины продажи этого проекта пока неизвестны.