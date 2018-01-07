Эксперты проанализировали цены на жильё в 2018 году

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Как сообщает Росстат, за период третьего квартала прошлого года квартиры в новостройках выросли в цене почти на 6 процентов в отношении 2016 года - с 54 тыс. руб. до отметки 56,5 тыс.руб. за один квадратный метр.

Что касается вторичного жилья, оно начнёт дешеветь. Такая тенденция обусловлена малым спросом и затоваренностью рынка в некоторых регионах. Как сообщают специалисты, чтобы приобрести квартиру в новостройке, средний житель России должен потратить все заработанные деньги более чем за 2,5 года. Следует отметить, в 2017 году скорость повышения цен обогнала уровень инфляции. Анна Соколова, глава управления маркетинга "Инград", говорит, что повода для увеличения роста цен на первичную недвижимость пока нет. По подведённым итогам Росстата, в прошлом году инфляция достигла 2,5 процентов.

Кроме этого, прогнозируется повышение зарплат. А это спровоцирует общий рост цен. Как добавляет Анна Соколова, важным аспектом при принятии решения на покупку квартиры является уверенность россиян в том, что их доходы не понизятся в ближайшие 15 лет.

Для сравнения, по подсчётам аналитиков, в 2018 году в Испании средняя цена жилья будет 160 440 евро. Наибольший скачок цен ожидается в Леоне и на Канарских островах.