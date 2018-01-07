В РФ разработана новая жилищная программа

Сегодня, 09:50

На главном портале правительства РФ разместили сведения о том, что программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с 1 января переводится на проектное управление.

Была сформирована новая программа, которая включила в себя ранее сформированные проекты: «Жилище», действие которой должно было длиться до 2020 года, и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации», с периодом действия на 2009-2018 годы. В связи с интеграцией их в новый проект, с начала текущего года они перестают функционировать как отдельные.

Новая программа предусматривает повышение годового объема квадратных метров, уменьшение стоимости на жилье, площадью 54 кв. метра к среднегодовому бюджету семьи из трех членов, а также увеличение производительности труда в сфере строительства. Разработанная программа включает в себя правила регулировки субсидий из основного бюджета к бюджетам регионов, содержит список зданий для капитального строительства, мероприятий и сооружений, которые внесены в адресную инвестиционную программу. Разработана данная госпрограмма с текущего года до 2025, а обойдется федеральному бюджету она в 1072,33 миллиардов рублей.