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Впервые за восемь лет упали цены на жильё в Лондоне

Вчера, 20:28

По итогам прошедшего года цены на лондонское жильё снизились впервые с 2009 года. Информацию об этом сообщают в международном агентстве Bloomberg.

В статье указано, что за 2017 год в среднем по Англии жилая недвижимость подорожала на 2,6%. Столица страны стала единственным регионом, где стоимость жилья за год не увеличилась, а наоборот уменьшилась на целых 0,5%. Издание напоминает, что из-за этого Лондон занял последнее место по динамике цен на жильё.

Специалисты считают, что в 2018 году при дальнейшем среднем росте цен по Британии в её столице цены на жильё снизятся ещё примерно на 1%. Считается, что причиной такого явления является инфляция, нестабильная политическая ситуация, новое налоговое законодательство, а также первое за десять лет повышение Центральным банком Англии ключевой ставки.

В октябре прошедшего года скорость, с которой падала стоимость лондонского жилья, достигла показателя 2008-2009 годов. Средняя цена на дом в Лондоне опустилась до уровня 2015 года.


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