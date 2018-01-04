Под Барнаулом за 35 млн рублей продаётся коттедж с прудом и водопадом

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Под Барнаулом в посёлке Фирсова слобода — 1 за 35 миллионов рублей продаётся коттедж с прудом и водопадом. Общая площадь составляет 390 квадратных метров.

В агентстве недвижимости рассказали, что данный коттедж возвели по проекту архитектора Вячеслава Душакова. Первый этаж выполнен из кирпича, а вот второй из клееного бруса.

Холл, зал с настоящим камином, который соединён со столовой, кухня и маленький коридор расположен на первом этаже. Примечательно, что одно помещение плавно переходит во второе, но при этом они все автономны. На втором этаже разместились четыре спальни, кабинет, несколько ванных комнат и большая гардеробная.

Однако самое интересное не это — на участке в 70 соток стоит терраса и площадка для гриля. Также на территории коттеджа имеется несколько дорожек, а всё остальное — сплошной газон, кусты, деревья, клумбы и так далее. Кроме этого, на ней растут белые грибы и грузди. Самой заметной частью стал пруд с настоящим водопадом. Он несёт гидротехническую и эстетическую функцию.

Стоит коттедж и прилегающие территории 35 миллионов рублей.