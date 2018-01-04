VistaNews.ru


Под Барнаулом за 35 млн рублей продаётся коттедж с прудом и водопадом

Сегодня, 13:59

Под Барнаулом в посёлке Фирсова слобода — 1 за 35 миллионов рублей продаётся коттедж с прудом и водопадом. Общая площадь составляет 390 квадратных метров.

В агентстве недвижимости рассказали, что данный коттедж возвели по проекту архитектора Вячеслава Душакова. Первый этаж выполнен из кирпича, а вот второй из клееного бруса.

Холл, зал с настоящим камином, который соединён со столовой, кухня и маленький коридор расположен на первом этаже. Примечательно, что одно помещение плавно переходит во второе, но при этом они все автономны. На втором этаже разместились четыре спальни, кабинет, несколько ванных комнат и большая гардеробная.

Однако самое интересное не это — на участке в 70 соток стоит терраса и площадка для гриля. Также на территории коттеджа имеется несколько дорожек, а всё остальное — сплошной газон, кусты, деревья, клумбы и так далее. Кроме этого, на ней растут белые грибы и грузди. Самой заметной частью стал пруд с настоящим водопадом. Он несёт гидротехническую и эстетическую функцию.

Стоит коттедж и прилегающие территории 35 миллионов рублей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.