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Псковские девелоперы зарабатывают 6 тыс. руб. за 1 квадратный метр

Сегодня, 11:55

Псковские девелоперы зарабатывают порядка 6 тысяч рублей за 1 проданный квадратный метр жилья.

В сообщении указано, что за последний квартал 2017 года в области в общей сложности выдали 2956 кредитных ипотек, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего же за весь позапрошлый год, было выдано 3241 ипотек. Вдобавок, снизилась ставка на такой вид кредита на 1,54%. Строительство одного квадратного метра нового жилья составляет по официальным данным 32 460 рублей. Один метр в новостройке оценивается в 38 611 рублей. Соответственно, компания-застройщик имеет чистой прибыли с каждого проданного метра в размере почти в 6000 рублей.

Ранее портал сообщал, что за прошедший год в Перми поднялись цены на квартиры в новостройках.


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