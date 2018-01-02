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Победитель из Воронежа получил ключи от «Жилищной лотереи»

Сегодня, 13:14

В Воронеже 1 января житель Воронежа выиграл в «Жилищной лотереи» ключи от квартиры. Тираж №266 стал рейтинговым по просмотрам и подарил многим регионам победителей.

После встречи Нового года и пожеланий в богатстве, житель Воронежа получил ключи от квартиры. Став победителем 266 тиража «Жилищной лотереи», воронежец получил в подарок обещанную квартиру.

1 января многие регионы получили победителей, и известно, что личность победителя уточняется. Официальные представители лотереи уже готовы к передаче выигранного приза победителю и надеятся на новые выигрыши своих игроков.

Напомним, что ранее житель Сургута снял со «Столото» куш более 32 млн рублей.


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