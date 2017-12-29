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В Кузбассе 6-этажный магазин оценили в 398 млн

Вчера, 19:35

Аналитики портала по недвижимости оценили помещения в городе и составили рейтинг. Так, победу одержал кузбасский 6-этажный магазин с ценой в 398 млн, который находится в Новокузнецке на улице Тореза, 64.

 Стало известно, что по Кемеровской области самым дорогим признан магазин, который построен в Новокузнецке на улице Тореза, 64. На данный момент в области определили рейтинг продаваемой недвижимости согласно ценовой политике. Так, по официальным данным топ рейтинга занял магазин, высотой в 6 этажей, площадью 4,5 тыс. м².

Цена здания равна 397,9 млн рублей. Также в рейтинг попали другие торговые центры и офисные здания.


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