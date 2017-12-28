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В Москве из программы реновации вышли ещё 4 дома

Сегодня, 13:16

В Москве из программы реновации вышли ещё 4 дома. На текущий момент в списке числятся 5171 объектов. Информацию предоставил столичный департамент строительства.

Из сообщения следует, что сегодня ещё 4 жилых объекта покинули столичную программу реновации. Также опубликовали адреса домов, которые отказались от программы. Ими стали Чуксин тупик № 7, ул. 2-я Владимирская № 36, ул. Партизанская № 51 и набережная Новикова-Прибоя № 8. Известно, что абсолютно все объекты, которые принимают участие в масштабном столичном проекте, могут покинуть его на законной основе. Единственным правилом является то, что не должно быть заключено официального договора по обмену жилья. Далее созывается специальное совещание, на котором за выход из программы должна проголосовать как минимум одна треть горожан, что живут в том или ином здании.


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