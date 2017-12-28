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Собянин: Реновация – одно из главных событий 2017 года

Сегодня, 10:33

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги 2017 года для России и для Москвы в частности. По мнению Собянина, реновация стала одним из главных событий 2017 года. Также это событие стоит в ряду с открытием парка «Зарядье» и завершением реконструкции стадиона «Лужники».

Градоначальник столицы Российской Федерации рассказал журналистам об итогах деятельности власти в уходящем году. Так, главным событием 2017 года безусловно стал процесс реновации. Ранее власть рассмотрела все достоинства и недостатки процесса изменений. Также была проведена конференция «Реновация – создание комфортной городской среды». Чиновники уже анонсировали первые переселения москвичей уже в феврале 2018 года. Наряду с прогрессом в вопросе реновации Собянин подчеркнул, что возобновление роста экономики, открытие парка «Зарядье» и завершение реконструкции центральных улиц столицы стали самыми значимыми событиями в городе и также являются весомыми достижениями этого года.


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