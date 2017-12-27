В Москве на Павелецкой площади построят подземный торговый центр

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Сегодня, 27 декабря, стало известно, что в Москве на Павелецкой площади под землёй возведут торговый центр. Столичный Архсовет уже одобрил соответствующий проект.

Главный московский архитектор Сергей Кузнецов во время заседания Архсовета заявил, что его ведомство в целом проект строительства поддерживает. Чиновник также отмечает, что ещё предстоит решить ряд проблем с деталями. В частности, одним из них касается нового торгового центра и метро «Павелецкая». Объект будет размещён на участке между вокзалом и Садовым кольцом.

Михаил Посохин, глава организации «Моспроект-2», заявил, что данный комплекс будет состоять из трёх этажей. Суммарная площадь постройки составит 78 тыс. кв. метров. На двух верхних этажах, как планируется, разместят павильоны с услугами и магазинами, а на нижнем сделают парковку для 500 автомобилей.

Заказчиком постройки ТЦ является ООО «Лэджи». Возведение объекта начнётся в 2018 году, а завершиться в 2020 году, об этом сообщил глава проекта Дмитрий Кутин. Он также уточнил, что территория будет занимать около 2,7 гектаров, что равняется 7,5% от всей Павелецкой площади. Ту её часть, которая стоит над комплексом, оборудует фирма, а ту, которая останется – силами города.