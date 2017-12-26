В 2017 году объем выданных ипотечных кредитов достиг 2 трлн рублей

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Эксперты АИЖК констатировали 35-процентный рост объема выданных ипотечных кредитов по итогам уходящего года, составивший 2 триллиона рублей. Отмечается, ипотечное кредитование стало в России самым динамичным сегментом розничного кредитования.

Сравнительно с 2016 годом, эксперты АИЖК зафиксировали стремительный рост как выданных ипотечных кредитов (+35%), так и ипотечного портфеля (+15%) – 2 и 5,3 триллиона рублей соответственно. Становление ипотечного кредитования самым динамичным сегментом розничного кредитования в России по итогам 2017 года объясняется ростом номинальных доходов граждан и стабилизацией цен на недвижимость.

Ставка на конец уходящего года отметилась падением на 5 процентных пунктов, сравнительно с показаниями за 2015 год. Как итог, ежемесячные выплаты по ипотечному кредитованию снизились на более чем 20%. Также эксперты констатировали отсутствие предпосылок для формирования ипотечного «пузыря», ссылаясь на стабильность на российском рынке жилья.