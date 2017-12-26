VistaNews.ru


В 2017 году объем выданных ипотечных кредитов достиг 2 трлн рублей

Сегодня, 13:29

Эксперты АИЖК констатировали 35-процентный рост объема выданных ипотечных кредитов по итогам уходящего года, составивший 2 триллиона рублей. Отмечается, ипотечное кредитование стало в России самым динамичным сегментом розничного кредитования.

Сравнительно с 2016 годом, эксперты АИЖК зафиксировали стремительный рост как выданных ипотечных кредитов (+35%), так и ипотечного портфеля (+15%) – 2 и 5,3 триллиона рублей соответственно. Становление ипотечного кредитования самым динамичным сегментом розничного кредитования в России по итогам 2017 года объясняется ростом номинальных доходов граждан и стабилизацией цен на недвижимость.

Ставка на конец уходящего года отметилась падением на 5 процентных пунктов, сравнительно с показаниями за 2015 год. Как итог, ежемесячные выплаты по ипотечному кредитованию снизились на более чем 20%. Также эксперты констатировали отсутствие предпосылок для формирования ипотечного «пузыря», ссылаясь на стабильность на российском рынке жилья.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.