Экс-глава Минфина США назвал факторы, которые угрожают погубить доллар

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Юань имеет отличные шансы перехватить статус мировой валюты, считает Генри Полсон. И финансовая политика Соединённых Штатов тому виной.

Аномалией назвал тот факт, что американский доллар до сих пор остаётся мировой валютой, экс-глава Минфина США Генри Полсон. Бывший министр объяснил, что действующая финансовая система Соединённых Штатов является главным дестабилизирующим элементом для доллара.

Полсон назвал факторы, которые наиболее угрожают погубить доллар как мировую валюту. Так, экс-глава Минфина подчеркнул, что негативный фон для него создаёт огромный госдолг США. Он уже превышает ВВП страны, а дефицит правительство покрывает за счёт облигаций. При этом ценные бумаги находятся в руках других государств. В любой момент ситуация на рынке может измениться и держатели начнут избавляться от неликвидных активов. В итоге доллар мгновенно потеряет своё влияние на мировую экономику, считает Полсон.

Экс-руководитель Минфина США на этом фоне предрекает успех китайскому юаню. Именно он сегодня имеет наибольший потенциал стать новой мировой валютой. Полсон заявил, что удивлён, как доллар до сих пор ещё удерживает лидирующие позиции при наличии таких мощных дестабилизирующих факторов. В будущем, уверен, бывший американский министр мировая экономика будет держаться на трёх валютах.