Black Star Burger для деловых: Сбербанк хочет запатентовать бренды «СберФуд» и «СберFood»

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Банк также попытается проникнуть в другие сферы жизни россиян.

Telegram-канал «Карточный домик» опубликовал неизвестную ранее информацию, согласно которой, Сбербанк скоро станет постоянным участников жизни россиян. По данным интернет-СМИ, Роспатент рассматривает две заявки на регистрацию новых брендов «СберФуд» и «СберFood». Также, исходя из предоставленной информации, банк в данном случае станет своеобразным аналогом молодёжного Black Star Burger для деловых людей и позволит им заказывать еду через услуги Сбербанка. Они также смогут контролировать финансы, используя услуги Сбербанка во всех сферах жизни.

На данный момент официального подтверждения информации о том, что Сбербанк действительно хочет запатентовать два товарных знака, не последовало. Однако она может оказаться правда в связи с последними событиями внутри структуры.

Напомним, что в апреле Сбербанк купил 46,5% Rambler Group, «решив» проблемы «Рамблера». В рамках ПМЭФ-2019 стороны подписали партнёрское соглашение о введении нового способа аутентификации пользователей на «Рамблере» с помощью данных от онлайн-банка. Также Сбербанк станет партнёром онлайн-кинотеатра Okko.