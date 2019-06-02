Как насмешка: Альфа-Банк заманил клиентку выгодным кредитом, но дал лишь «копейки»

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Обещая взаймы 60 тысяч, банк одобрил карту на 10 тысяч, из которых тут же снял 1500 рублей за обслуживание, утверждает раздосадованная жительница Чебоксар.

В последние годы ситуация с кредитованием населения в России приобрела угрожающий характер. Экономический спад привёл к ухудшению благосостояния граждан, которые тут же потянулись за потребительскими кредитами в банки. Те, вместо того, чтобы пойти на уступки обнищавшим россиянам, принялись натравливать на должников коллекторов, из-за чего недоверие к финучреждениям в обществе возросло. В то же время нуждающиеся в финансовой поддержке россияне продолжают идти с протянутой рукой к банкирам, что провоцирует новые конфликтные ситуации.

Об одной из таких ситуаций рассказала жительница Чебоксар. В отзыве об Альфа-Банке на портале Banki.ru женщина пояснила, что финучреждение долго её «обхаживало», засыпало выгодными предложениями кредитования через СМС и телефонные звонки. В итоге она «сдалась» и обратилась в ближайшее отделение банка с просьбой выдать займ на 60 тысяч рублей. Клиентка заявляет, что менеджер Альфа-Банка убедила её, что проблем с получением указанной суммы не будет. На деле же банк, который сам заманил клиентку выгодным кредитом, по словам женщины, дал ей лишь «копейки».

Банкиры выдали завлечённой в их «клуб» россиянке лишь 10 тысяч рублей, из которых тут же вычли 1 499 рублей за годовое обслуживание. «Держат нас за дураков», - возмущается в отзыве женщина, которая считает, что это всё выглядит как насмешка над своими же клиентами.

Реакции на инцидент представителей Альфа-Банка пока не последовало. Стоит отметить, что на обман и ошибки работников банка жалуются клиенты также и других финучреждений России. Люди сетуют на неожиданно высокий процент, подключение услуги платного страхования вкладов без их ведома, а также разного рода «трюки», позволяющие банкирам получить с них дополнительные средства.