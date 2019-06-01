Копперфильд позавидует – «Фокусы» Альфа-Банка со страховкой обошлись клиенту в 1500 рублей

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«Подсунутое» работником банка соглашение никак не предупреждало о «дополнительной услуге», сообщает клиент.

«Фокусы» «Альфа-Банка» со страховкой обошлись клиенту в 1500 рублей. Мужчина, если верить его словам, стал заложником несправедливости, просто пытаясь воспользоваться услугами банка. Счастливый обладатель кредитной карты «100 дней без процентов» на свою беду решил обзавестись еще и дебетовой картой. Но кроме процедуры ее оформления, на клиента, по его словам, «навешали» и других забот.

Оказалось, что мужчине необходимо подписать дополнительное соглашение по кредитной карте, которой он успешно пользуется больше полугода. Россиянин сразу насторожился, ведь цель визита в «Альфа-Банк» была совсем другой. «Подсунутая» бумага необходима из-за изменения кредитного лимита, сообщила вежливая сотрудница.

Клиента, согласно записи в сети, заставили поставить подпись «задним» числом. Сотрудница «Альфа-Банка» объяснила это тем, что в документе должна быть дата фактического повышения лимита. «Фокусы» «Альфа-Банка» насторожили клиента еще больше, но сотрудница успокоила: никакие дополнительные услуги и страховки к карте не привяжутся. Клиент даже прочел соглашение, на что россияне редко готовы тратить время. Документ действительно гласил только о повышении лимита.

Не прошло и месяца, как с кредитной карты клиента «Альфа-Банк» списал 1500 рублей за «организацию страхования». Таким «фокусам» даже Копперфильд позавидует. А ведь клиенту обещали, что дополнительные заботы не лягут на его кошелек. Это подтверждала и улыбчивая сотрудница. Страховку без проблем отключили, а вот 1500 рублей остались у банка, по словам пострадавшего. Шокированный клиент уверяет, что согласие свое на такой произвол «Альфа-Банка» не давал.

Банк еще не дал свой ответ на данный инцидент, поэтому говорить о хитрости с целью наживы рано. В любом случае, доверие к «Альфа-Банку» у одного клиента уже потеряно.