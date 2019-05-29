«Взломов не было»: Эксперты признали Систему быстрых платежей безопасной  

Сегодня, 20:02

У Сбербанка остаётся шанс присоединиться к системе.

Эксперты Национальной системы платёжных карт, по словам руководителя проекта Дмитрия Колесникова, признали Систему быстрых платежей (СБП) безопасной. За время её массового использования (с начала 2019 года) специалистами не было зафиксировано внешних вмешательств или взломов. Таким образом, СБП подтвердила свою надёжность при работе с клиентами разных банков.

Вне игры, затеянной Банком России, остаётся детище Германа Грефа. Глава Сбербанка в ходе ежегодного собрания акционеров заявил, что его банк использует аналогичную систему в своих продуктах, а СБП он не доверяет в целях заботы о клиентах. На деле же, считают эксперты, Сбербанк просто не хочет терять доходы и контроль над финансовыми операциями своих клиентов. Так, банк может заблокировать перевод по собственному желанию, при этом не привлекая к проблеме другие финучреждения. Поэтому ожидать, что завтра клиентская база Сбербанка присоединится к СБП, не стоит.

В то же время Сбербанк разочаровывает отношением к собственной безопасности. Банковские форумы пестрят жалобами о том, какой лёгкой добычей стали счета клиентов Сбербанка для мошенников, которые искусно делают из законопослушного гражданина злостного должника.

Сегодня СБП используют 40% россиян. За время работы сервиса было проведено более 500 000 операций на сумму более 4 млрд рублей. Большинство пользователей системы – клиенты крупных банков. Сегодня с СБП работают ЮниКредит Банк, Тинькофф Банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Газэнергобанк, Росбанк, Совкомбанк и СКБ-банк.