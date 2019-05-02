Отдохнет за майские: Эксперты прогнозируют стабильный курс рубля после праздников

Сегодня, 12:11

Длинные каникулы несущественно повлияют на позиции российской валюты.

Российские специалисты заявляют, что от послепраздничного курса не стоит ждать непредсказуемых волнений. По словам Дмитрия Александрова, аналитика «УНИВЕР Капитал», поддержку российской валюте окажут высокие цены на нефтяные продукты, которые установились после введения американских санкции против Ирана и стран, закупающих у него «черное золото».

Стабильностью рубль обязан повышению спроса на российские ценные бумаги и окончанию китайско-американской торговой войны.

Хотя фондовые биржи будут отдыхать на праздники, эксперты прогнозируют стабильный курс национальной валюты. Доллар задержится на отметке в 63-66 руб. Похоже, что рубль, как и вся страна в целом, отдохнет за майские.