В рейтинге русского Forbes Елена Батурина осталась во главе «женской сборной»

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«Женскую сборную» самых богатых женщин-предпринимателей России возглавила Елена Батурина.

До этого она 15 лет была единственной российской бизнесвумен среди долларовых миллиардеров России. В майском номере русский журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг двухсот богатейших предпринимателей РФ, заработавших свой капитал частным порядком. Верхние строчки списка заняли Леонид Михельсон ($24 млрд), Владимир Лисин ($21,3млрд) и Вагит Алекперов ($20,7 млрд). Елена Батурина находится на 81 месте с состоянием $1,2 млрд.



Бывшая владелица компании «Интеко», Елена Батурина с 2011 года ведет бизнес, в основном, за рубежом. Как сообщает Forbes, ее состояние растет за счет реализации проектов на рынке недвижимости и инвестиций. При этом круг ее коммерческих интересов распространяется на страны по всему миру. Это бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия, Греция и Кипр); гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся мембранным строительством и работавшая, в частности, над раздвижной крышей центрального корта Уимблдона, другие проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Казахстане, России, США и Евросоюзе.



В четверку самых богатых женщин России помимо Елены Батуриной вошли Татьяна Бакальчук – основатель и генеральный директор компании Wildberries (94 строчка Forbes – $1 млрд), Елена Рыболовлева (172 место – $600 млн выплат от экс-супруга), Ольга Белявцева (177 место – $550 млн, производство детского питания).