«Сбербанк думает - проценты капают»: Ошибка банкомата вогнала в долги клиентку из Ставрополя

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Зелёная машина Сбербанка «украла» у женщины 129 тысяч заёмных рублей. В банке обещают разобраться, но с решением пока не торопятся.

С развитием технологий общение россиян с финансовыми организациями существенно упростилось. Чтобы получить деньги в банке или оформить кредит, не обязательно идти в банковское отделение и стоять в очереди у кассы. Достаточно сделать соответствующий запрос на сайте или выполнить несложные операции с банкоматом. Однако машины на службе банков порой оказываются ещё менее надёжны, чем люди, и также грешат ошибками, которые в итоге стоят клиентам как денег, так и испорченных нервов.

В частности, всё больше россияне жалуются на сбои в работе терминалов и банкоматов, которые «воруют» тысячи рублей при работе с наличными. Исключением, к сожалению, в таких случаях не является и Сбербанк. Самый популярный банк в России на днях сильно огорчил клиентку из Ставрополя, которая в одно мгновенье лишилась 129 тысяч заёмных рублей.

Женщина утверждает в своём отзыве на портале Banki.ru, что внесла денежные средства в указанной сумме в один из банкоматов Сбербанка 5 апреля. Однако вместо отчёта об операции она получила чек с уведомлением о системной ошибке. Деньги на счёт зачислены не были. Более того, банк пообещал разобраться в ситуации лишь в течение недели, приняв решение до 12 числа.

Проблема клиентки Сбербанка заключается в том, что «похищенные» банкоматом средства ей не принадлежали. Деньги были одолжены у постороннего человека, который поставил женщину «на счётчик». Таким образом, обычная ошибка банкомата вогнала клиентку Сбербанка из Ставрополя в долги. Пока же Сбербанк думает, возвращать 129 тысяч или нет, на её долг дополнительно каждый день «капают» проценты от кредитора. О размере пени, выставленной заёмщиком, автор отзыва не сообщила, но в любом случае можно судить, что ошибка Сбербанка уже доставила ей немало проблем.