«Заправились за ваш счёт»: Мошенники взломали карты «Роснефти» и списывают тысячи рублей на АЗС

Сегодня, 12:47

Списания клиенты «Роснефти» со всей страны фиксируют по картам «Семейная команда» на заправках в Краснодарском крае.

Крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» несколько лет назад запустила программу лояльности «Семейная команда», позволяющую выгодно экономить на покупке топлива, рассчитываясь на АЗС сети накопленными бонусами. За три года проект стал очень популярен, но сегодня его существование поставлено под угрозу из-за действий мошенников, массово обворовывающих держателей карт.

В частности, накануне клиент «Роснефти» пожаловался на портале Pikabu, что с бонусной карты без его ведома списали более 700 рублей. Мошенники заправились за счёт мужчины на АЗС в Краснодаре при том, что сам он живёт в Подмосковье и за пределы региона практически не выезжает. В службе техподдержки его случай оформили, заявив, что с картой были проведены мошеннические операции. В «Роснефти» пообещали вернуть списанные деньги после того, как разбирательство по инциденту будет завершено.

В то же время в комментариях ещё один клиент «Роснефти» сообщил о подобной проблеме, но в его случае мошенники списали уже 1700 бонусных рублей. Заправились за его счёт также в Краснодарском крае. Пользователь мошенники массово взломали карты «Роснефти» и списывают тысячи рублей на АЗС в этом регионе не случайно. Таким образом, обращаясь к клиентам компании, можно сказать, что ваш счёт по бонусной программе, скорее всего, уязвим, а у «Роснефти» пока нет решения данной проблемы.