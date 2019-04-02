Аттракцион невиданной щедрости: Сбербанк начислил клиенту 150 рублей за 27 лет вклада

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Приносить копечку можно и в буквальном смысле. Сделанный более чем четверть века назад вклад в Сбербанке сумел пережить много трудных времен, однако дивиденды от него оказались небольшими.

Необычной историей поделился один из пользователей сети. Неожиданный и очень своеобразный подарок на 28 лет россиянин получил от Сбербанка. Зайдя в приложение Сбербанк-онлайн, парень удивился, что на счету есть некие 156 рублей 92 копейки, которые находятся на счету «до востребования». Сам клиент денег на счёт не добавлял, поэтому удивился случайному доходу.

Всё решил звонок в колл-центр Сбербанка, где молодому человеку объяснили, что вклад находится на обслуживании банка ещё с 1992 года, и всё это время исправно приносил владельцу копеечку. Родители годовалого мальчика открыли вклад, положив на счёт тысячу рублей. После кризиса 1998 года деньги обесценились, но вклад продолжал свою жизнь, только проценты начислялись с гораздо меньшей суммы. Несмотря на дефолт, вклад никуда не делся, и молодой человек, посмеявшись, решил оставить его и дальше – чтобы показать след из прошлого и своим внукам.

Аттракцион невиданной щедрости настиг и других клиентов. Так, ещё один молодой человек делится своей историей.

Сумма накоплений была чуть больше, чем у героя первой истории, и обрадовала владельца - в достаточно сложной экономической ситуации любая копейка важна.

Пользователи сети частенько пишут юмористические высказывания о том, как здорово найти «лишние» сто рублей в кармане зимней куртки. Подобным образом героев истории обрадовал Сбербанк, пронеся вклады сквозь финансовые невзгоды страны.