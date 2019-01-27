Курс рубля на февраль определился – аналитики

Сегодня, 15:53

В январе он был достаточно стабилен. В наступающем месяце он может несколько пошатнуться.

В целом, курс рубля на февраль почти определился. К такому выводу пришли аналитики.

В среднем, ЦБ предполагает ежедневно выделять по 2,8 млрд рублей на то, чтобы приобретать иностранную валюту. Такого не было с августа 2018 года, когда валютные скачки стали очень значительными.

Следовательно, в феврале предполагается возможность спекулятивных колебаний. Не добавляет оптимизма и то, что сейчас происходит в Венесуэле. Поэтому Центробанк запланирован принятие соответствующих мер сдерживания.

Однако, дополнительным фактором для волатильности доллара может стать и инфляция, которая продолжает в России свой рост.

За январь она составила до 1%. Следовательно, в годовом исчислении может возрасти и до 5%. При этом, реальный её рост часто скрывается производителями. Увеличение цен они маскируют тем, что уменьшают упаковку.

В то же время, как заверяют аналитики, если на внешнем фоне всё будет спокойно, то в феврале курс рубля будет недалёк от его нынешних значений. Скачков ни в ту, ни в другую сторону не предполагается.