TKEY DMCC работает над созданием независимой платёжной системы Tkeycoin

Сегодня, 15:42

Компания TKEY DMCC анонсировала скорый запуск уникальной системы мобильных и банковских платежей, созданной на технологической платформе Tkeycoin.

Разработчики отмечают, что эта система станет первой независимой от США и Европейского банка платформой, с помощью которой у пользователей появится возможность проведения внутренних и трансграничных переводов вне международных платежных каналов. Финансовая деятельность пользователей платформы будет надежно защищена.



Новая платежная система будет работать через единый платежный шлюз, который обеспечит обработку и маршрутизацию транзакций. На стартовом этапе программный модуль будет работать с токенами Tkeycoin, но впоследствии следует ожидать и работы с другими криптовалютами.



В настоящее время программисты и инженеры TKEY DMCC готовятся запустить платежную систему Tkeycoin к запуску в Российской Федерации и ОАЭ. После этого следует ждать ее вывода на глобальный уровень. Следует отметить, что спрос на акции компании TKEY DMCC после выхода новости о запуске системы быстрых платежей Tkeycoin увеличился в два с половиной раза.