МСП Банк представил пилотную сделку секьюритизации кредитов на площадке Мосбиржи

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МСП Банк во вторник провел на площадке Мосбиржи пресс-брифинг с ведущими финансовыми СМИ нашей страны. Мероприятие было организовано на тему «Пилотная сделка секьюритизации кредитов МСП». Предправления МСП Банка Дмитрий Голованов рассказал СМИ о том, каким образом была реализована первая сделка секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках мультиоригинаторной платформы.

Отмечается, что в этой сделке была произведена отработка двух новых для участников рынка МСП механизмов поддержки. Первый из них предусматривает объединение в портфеле выданных несколькими банками субъектам МСП кредитов, второй — предоставление поручительства Корпорации МСП по облигациям старшего транша.

По словам господина Голованова, в наступившем году банк планирует показать минимальный объем сделок секьюритизации в размере десяти миллиардов рублей. Как отметил руководитель МСП Банка, секьюритизация кредитов МСП поспособствует привлечению ресурсов для кредитования малых и средних предприятий.

Как рассказал Михаил Автухов (заместитель предправления — глава корпоративно-инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк»), его банк заинтересовался в отчетной сделке благодаря высокому уровню господдержки и низкому уровню нагрузки на капитал для банков-инвесторов. Также «Совкомбанк» привлек высокие буферы и качественную защиту старшего транша.







