Дуров обещает в марте запустить криптовалюту

Вчера, 22:55

Новый продукт в виде криптовалюты для всех основатель Telegram Павел Дуров обещает представить в марте этого года, сообщает The Bell.

Издание утверждает, что в течение месяца будут организованы консультации со всеми крупнейшими инвесторами новой программы, под которую они предоставили $1,7 млрд.

TON (Telegram Open Network) будет интегрирован в мессенджер Telegram, и все пользователи будут иметь доступ к криптографическому кошельку Telegram. Данные транзакции будут распространяться через P2P по сетевому протоколу TON, а защиту информационных технологий обеспечит TON Proxy.

Дуров и его команда заявили, что блокчейн-платформа TON уже готова на 90%. По их словам, потребуются еще 2-3 месяца, чтобы ее окончательно доработать, ввиду «инновационной природы разработки». Более полные сведения о платформе должны появиться в феврале.

В январе обещан запуск тестовой сети Testnet с тем, чтобы в феврале провести ее аудит и начать работу платформы «Mainnet» в марте.

По данным TechCrunch, у TON должно быть четыре основных сервиса:

TON Services стремится использовать децентрализованные приложения и умные контракты.

TON DNS предоставит удобочитаемое имя смарт-контрактов и сетевых узлов.

Платформа TON Payments - для платежей, которая будет передавать информацию о транзакциях между людьми, ботами и другими сервисами.

Согласно сообщениям, TON BlockChain обладает высокой скоростью генерации блоков, что сохранит низкую комиссию за транзакцию даже при популярности сервиса.

Напомним, что запуск встроенной в мессенджер криптовалюты Дуровым планировался еще ровно год назад – назывался срок март 2018 года. Самым первым источником информации о монетах в Telegram был бывший сотрудник сервиса Telegra.ph Антон Розенберг. Он написал соответствующий пост еще в декабре 2017 года.

Дуров неоднократно подчеркивал, что криптовалюты - это будущее мировой экономики. По его мнению, все крипто-сообщество сегодня сосредоточено в Telegram.