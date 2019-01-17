Карта «Мир» набирает в России обороты

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В общем обороте банковских средств расчёта её доля возросла до 25,4%. Лишь год назад значение этого показателя составляло 15,7%.

Таким образом, карта «Мир» стремительно набирает в России свои обороты. Это свидетельствует лишь об одном – всё большее количество россиян выбирают её в качестве надёжного средства расчётов.

Некоторые финансовые аналитики, впрочем, приводят несколько другие цифры. Согласно их данным, «Мир» «вырос» за год с 17 до 30%. Впрочем, и эти сведения вполне укладываются в явную тенденцию.

Сейчас в России уже, приблизительно, 268 млн карточек. В числе них, по данным за ноябрь, «Мир» составляет больше 48 миллионов.

Если считать по общему объёму карточных транзакций, то за 9 месяцев прошлого года на «Мир» приходилась доля в 13%. Если же оценивать по получению наличности, то в третьем квартале этот показатель составил 45%.

Увеличению оборотов этих карт значительно поспособствовало то, что они привязаны к выплатам зарплаты бюджетникам, которым, впрочем, оставлен выбор. Либо с «Миром», либо на обычный счёт.

Сбербанк намерен и далее развивать популярность этого платёжного средства. Недавно появилось сообщение, что им можно будет рассчитываться на площадках международных онлайн-магазинов.

Правда, пока точно не известно, когда стартует этот проект.