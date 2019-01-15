ФНС наложила запрет на переводы денег в онлайн-казино Azino777

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Попытки прикрыть его деятельность на территории России предпринимались и ранее. Однако, успехом они не увенчались.

Сейчас ФНС нашла способ достичь того, чтобы нелегальная деятельность Azino777 была ограничена. Ведомство наложило запрет банкам на переводы денег в онлайн-казино.

Теперь уже невозможно пополнение баланса на этом ресурсе, применяя банковские карточки Mastercard или Visa, а также с помощью счетов российских мобильных операторов.

Также невозможными станут и выплаты игрокам.

Компания Victotory777 N.V., которой принадлежит онлайн-казино, зарегистрирована в Кюросао. У неё есть лицензия на осуществление игорной деятельности, которую ей выдали власти этого гособразования в Карибском море.

В то же время на территории РФ проведение азартных игры было запрещено ещё в 2006 году.

Сначала ФНС предприняла попытку полной блокировки работы этого казино в РФ. Она оказалась неудачной. Тогда ведомство прибегло к запрету на осуществление платежей.

Судя по всему, количество онлайн-казино в РФ увеличивается. В первом полугодии прошлого года их было заблокировано 22 тысячи. В предыдущем периоде эта цифра была вдвое меньше.